Ночью во Львове спасатели локализовали пожар в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины по ул. Клепаровская, 39. С соседями общежития эвакуированы 120 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС.
– 10 июня в 02.26 в г.Львов по ул. Клепаровская, 39 в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины возник пожар. В 05.35 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади 4,4 тыс.кв.м. Жертв и пострадавших нет, – говорится в сообщении.
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Также была проведена эвакуация 120 человек из рядом расположенного общежития.
На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.
Пожар в спорткомплексе Минобороны во Львове: эвакуировали 200 человек / 9 фотографий
Напомним, вчера в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.
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