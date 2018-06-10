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Стрельба в Голливуде: ранены 7 человек

В Лос-Анджелесе во время вечеринки в одном из жилых домов в Северном Голливуде произошла стрельба, в результате которой госпитализированы 7 человек.

Стрілянина у Голлівуді

Об этом сообщает телеканал NBC Los Angeles.

По данным полиции, пять человек получили огнестрельные ранения, еще двое получили другие травмы.

На данный момент место происшествия оцеплено.

Данных о стрелке пока нет.

Читайте: В Марселе людей расстреляли из автоматов

Ранее Факты ICTV писали, что на днях в столице Германии произошла стрельба рядом с Берлинским собором. Сообщается о 2 пострадавших.

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