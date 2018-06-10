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Во Львове авто патрульных сбило пешехода

На улице Студенческой во Львове сегодня около 15.00 под колеса автомобиля патрульной полиции попал 48-летний мужчина.

Патрульне авто збило пішохода

Об этом сообщает zaxid.net.

В результате ДТП пешеход получил ушибы и ссадины.

Спикер Патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий в комментарии изданию сообщила, что медики настояли на его госпитализации минимум на один день.

По ее словам, будет проведено служебное расследование этого события.

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Во Львове авто патрульных сбило пешехода / 2 фотографии

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Фотоzaxid.net

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