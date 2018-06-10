В ночном клубе Сум взорвалась граната. Много пострадавших

Около 6.00 в ночном клубе Луна на улице Интернационалистов в Сумах произошел взрыв гранаты РГД-5. Ранения получили 7 человек.

Об этом сообщает местное издание Данкор со ссылкой на начальника горотдела полиции Павла Карабуту.

По его словам, возможного подозреваемого 1990 г.р. задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Мотивы преступления пока неизвестны.

– По непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения, – пишет издание.

На месте преступления также работают зампрокурора области Рустам Галаев и первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

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Это происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса – Покушение на убийство, Сопротивление сотрудникам полиции, Хранение и применение огнестрельного оружия и Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений.

Напомним, в феврале в Сумах в одном из супермаркетов произошел взрыв – двое злоумышленников разбили окно и бросили две гранаты и коктейль Молотова.