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Жуткое ДТП на Одесской трассе: женщина погибла, перебегая дорогу

На Одесской трассе под Киевом погибла женщина, которая перебегала дорогу.

ДТП

Об это сообщает dtp.kiev.ua.

– Женщина побежала через дорогу под колеса микроавтобуса. Удар пришелся на переднюю часть авто. Мертвое изуродованное тело упало метрах в 30-ти от остановившегося автомобиля, – говорится в сообщении.

На месте ДТП работает полиция.

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Жуткое ДТП на Одесской трассе: женщина погибла, перебегая дорогу / 2 фотографии

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К слову, в Запорожье на Набережной автомобиль сбил мать и 5-летнего ребенка.

Фотоdtp.kiev.ua

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