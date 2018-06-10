В одном из ресторанов Днепра сегодня ночью, около 2.30, погибла 25-летняя девушка, пытаясь сделать селфи.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на очевидцев.

По их словам, девушка хотела сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника.

Врачи скорой констатировали смерть девушки.

В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. Все обстоятельства трагедии будет выяснять полиция.



Сломала шею, делая селфи: в ресторане Днепра погибла девушка / 2 фотографии

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали подборку 5 шокирующих смертей во время селфи.

Фото: Информатор