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Сломала шею, делая селфи: в ресторане Днепра погибла девушка

В одном из ресторанов Днепра сегодня ночью, около 2.30, погибла 25-летняя девушка, пытаясь сделать селфи.

Смертельне селфі

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на очевидцев.

По их словам, девушка хотела сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника.

Врачи скорой констатировали смерть девушки.

В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. Все обстоятельства трагедии будет выяснять полиция.

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Сломала шею, делая селфи: в ресторане Днепра погибла девушка / 2 фотографии

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали подборку 5 шокирующих смертей во время селфи.

Фото: Информатор

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