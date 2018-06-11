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ДТП в Киеве: авто на полной скорости влетело в мусоровоз

На Набережно-Луговой, 4, в Киеве автомобиль на полной скорости въехал в мусоровоз. Водитель госпитализирован с серьезными травмами.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

– По непонятным пока причинам, водитель автомобиля Peugeot на полной скорости въехал в мусоровоз. От удара, водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу, – говорится в сообщении.

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На месте работают правоохранители, причины аварии выясняются.

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ДТП в Киеве: авто на полной скорости влетело в мусоровоз / 6 фотографий

Ранее в Киеве водитель Seat Leon на высокой скоростисбил курьера на мопеде.

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