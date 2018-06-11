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На Куликовом поле в Одессе нашли труп

В Одессе на Куликовом поле был обнаружен труп 35-летнего мужчины.

– Тело мужчины, на вид которому 35 лет, без внешних признаков насильственной смерти, – сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, передает УНИАН.

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Личность умершего и обстоятельства его гибели полиция устанавливает. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по 1 ч. Ст. 115 (Естественная смерть) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Сумской области пенсионер расстрелял двух гостей и смертельно ранил ножом своего сына.

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