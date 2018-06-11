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На Прикарпатье сгорела почти 100-летняя деревянная церковь

В селе Новица Калушского района на Ивано-Франковщине сегодня ночью в 02.07 произошел пожар в деревянной церкви Преображения Господня УПЦ КП 1921 года застройки, которая считается памятником архитектуры местного значения.

Згоріла церква

Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Огонь полностью уничтожил здание церкви на общей площади 250 кв. м.

От пожара удалось спасти вспомогательное здание церкви, колокольню и 5 рядом расположенных жилых домов.

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К счастью, никто из людей не пострадал.

К тушению пожара привлечены 8 единиц техники и 28 спасателей.

В 03.47 пожар локализован, ликвидация продолжается.

Причина возгорания устанавливается.

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На Прикарпатье сгорела почти 100-летняя деревянная церковь / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве загорелись торговые павильоны возле станции метро Академгородок.

Фотоif.dsns.gov.ua

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