На Сумщине пенсионер расстрелял гостей и зарезал сына

В Сумской области пенсионер расстрелял двух гостей и смертельно ранил ножом своего сына.

– Около полуночи в частном доме 71-летнего местного жителя возник семейный конфликт. Отец со своим 37-летним сыном с одной стороны и 46-летний сын – с другой, уже некоторое время не находили общего языка, поэтому дело нередко доходило до драк. Чтобы уехать из родительского дома в полночь старший сын вызвал трех своих друзей с автомобилем, – рассказывают в пресс-службе ГУ НП в Сумской области.

Пожилой мужчина вернулся в комнату, взял охотничью двустволку, вышел во двор и выстрелил из обоих стволов в сторону гостей.

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В результате один из них получил смертельное ранение в голову, другой – в грудную клетку. Третий из визитеров с места происшествия скрылся и вызвал по телефону полицию. Со смертельным ножевым ранением в грудь на месте ссоры остался и старший сын хозяина дома. Последний же вместе с младшим сыном также оставил место происшествия и скрылся.

Наконец, обоих разыскиваемых нашли в одном из ночных магазинов соседнего городка. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 ч.2 п.1 УК Украины, они оба задержаны и находятся под стражей. Продолжаются следственные действия.

Ранее Факты ICTV писали, что около 6.00 в ночном клубе Луна на улице Интернационалистов в Сумах произошел взрыв гранаты РГД-5. Ранения получили 7 человек.