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Смертельное ДТП в Венгрии: грузовик раздавил двух украинцев

Вблизи населенного пункта Мезевкевежд (Венгрия) сегодня на рассвете в ДТП погибли двое украинцев.

Об этом сообщает Голос Карпат.

В сторону Мишкольца по автотрассе М-3 двигался грузовик с украинскими номерами. Видимо, что-то случилось с транспортным средством, потому что он вдруг остановилась по линии дороги. Из кабины вылезли водитель и его пассажир, и вдруг их сбил малогабаритный венгерский грузовик, ехавший по проезжей части трассы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

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Часть дороги, где произошла трагедия, перекрыли для проведения следственно-экспертных действий.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали.

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