В Мариуполе мужчина открыл огонь на детской площадке, есть пострадавший

В Мариуполе нетрезвый мужчина открыл стрельбу на детской площадке, пытаясь “спасти” детей. Одного мужчину госпитализировали с проникающим ранением.
На детской площадке в Мариуполе возник конфликт между местными жителями, в результате которого один из мужчин был ранен из травматического пистолета, сообщает Нацполиция.
Выяснилось, что во дворе дети играли водяными пистолетами. Из окна это увидел злоумышленник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ему показалось, что взрослые, которые находились рядом, направляли настоящее оружие на детей, поэтому мужчина решил спасти малышей.
Злоумышленник с криками выбежал во двор и один раз выстрелил вверх. Родители детей начали успокаивать агрессора, пытаясь отобрать оружие. В это время мужчина дважды выстрелил в 30-летнего отца одного из детей.
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Раненого госпитализировали в местную больницу, он в реанимации. 59-летнего злоумышленника полицейские задержали на месте преступления.
Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
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