В Японии разбился американский истребитель F-15

В Японии в районе острова Окинава упал в море истребитель США. Пилот успел катапультироваться.

Над морем в районе острова Окинава потерпел крушение истребитель F-15 ВВС США, приписанный к военно-воздушной базе в японской Кадене, передает телеканал NHK.

Самолет упал в воду в 80 километрах от города Наха. Отмечается, что пилот успел катапультироваться.

Власти Окинавы сообщили, что он был спасен вертолетом Воздушных силы самообороны Японии. Вероятно у него серьезные травмы.

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Береговая охрана направила к месту аварии патрульные катера.

Напомним, в США разбился самолет времен Второй мировой войны.