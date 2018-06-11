В международном аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, огонь из которого перебросился на самолет.
Пожар произошел сегодня около 8 утра, сообщает Bild.
По данным представителя авиакомпании Lufthansa, тягач имел оттянуть пустой самолет Airbus A340 альянса Star Alliance к выходу на посадку.
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В результате пожара пострадала кабина пилота. Поэтому пассажирам, которые направлялись в Филадельфию, предоставили другой самолет.
Сообщается, что шесть человек получили респираторные травмы через едкий дым.
Работа аэропорта Франкфурта через инцидент не нарушилась.
В аэропорту Германии загорелся самолет / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Польше во время посадки разбился украинский легкомоторный самолет. Три человека получили травмы.
Фото: JACDEC, Paul.
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