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В аэропорту Германии загорелся самолет

В международном аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, огонь из которого перебросился на самолет.

Пожар произошел сегодня около 8 утра, сообщает Bild.

По данным представителя авиакомпании Lufthansa, тягач имел оттянуть пустой самолет Airbus A340 альянса Star Alliance к выходу на посадку.

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В результате пожара пострадала кабина пилота. Поэтому пассажирам, которые направлялись в Филадельфию, предоставили другой самолет.

Сообщается, что шесть человек получили респираторные травмы через едкий дым.

Работа аэропорта Франкфурта через инцидент не нарушилась.

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В аэропорту Германии загорелся самолет / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Польше во время посадки разбился украинский легкомоторный самолет. Три человека получили травмы.

Фото: , .

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