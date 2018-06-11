PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Взялся за провод и загорелся: в Киеве подросток прокатился на крыше поезда/

Взялся за провод и загорелся: в Киеве подросток прокатился на крыше поезда

В Киеве на территории вокзального комплекса станции Дарница током ударило ребенка. Подросток развлекался со своими друзьями, решив проехать на крыше поезда.

– Пострадавший – 13-летний киевлянин. В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся, – сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степени охватывают 55% поверхности тела. Сейчас парень в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.

Читайте: Дерущиеся парни упали под прибывающий поезд метро

По отношению к родителям пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве подростки бегали по крыше поезда метро во время движения транспорта.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка