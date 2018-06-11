Взялся за провод и загорелся: в Киеве подросток прокатился на крыше поезда

В Киеве на территории вокзального комплекса станции Дарница током ударило ребенка. Подросток развлекался со своими друзьями, решив проехать на крыше поезда.

– Пострадавший – 13-летний киевлянин. В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся, – сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степени охватывают 55% поверхности тела. Сейчас парень в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.

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По отношению к родителям пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве подростки бегали по крыше поезда метро во время движения транспорта.