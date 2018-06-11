Я бы вас всех зарезал! В Запорожье мужчина набросился на ветерана АТО с оскорблениями

В Запорожье водитель микроавтобуса Валентин Шептовский грубо оскорбил ветерана 93-й бригады Никиту Фрица, одетого в вышиванку.
Об инциденте, который произошел в субботу, 9 июня, ветеран АТО Никита Фриц рассказал в Facebook.
Военный заехал на парковку возле магазина и припарковался. Напротив остановился белый Sprinter, водитель которого стал оскорблять военного.
– П**арас, вешать таких как ты, ур*д и убийца, была бы моя воля, я бы вас всех зарезал. Одел “вышепородку”.
Конечно, тебе, с*ка, надел тряпку, людей убивает, – услышал ветеран АТО в своей адрес.
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Отмечается, что Фриц был одет в вышиванку и камуфляжные брюки. Военный вызвал полицию, однако обидчик бросился в машину и уехал.
Правоохранители догнали Sprinter. В крови Шептовского обнаружено 2,9 промилле алкоголя.
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Ранее в Винницкой области двое строителей жестоко избили ветерана АТО. Его душили, а также заставляли копать себе могилу.
Фото: Кадр из видео