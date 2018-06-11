Я бы вас всех зарезал! В Запорожье мужчина набросился на ветерана АТО с оскорблениями

Об инциденте, который произошел в субботу, 9 июня, ветеран АТО Никита Фриц рассказал в Facebook.

Военный заехал на парковку возле магазина и припарковался. Напротив остановился белый Sprinter, водитель которого стал оскорблять военного.

– П**арас, вешать таких как ты, ур*д и убийца, была бы моя воля, я бы вас всех зарезал. Одел “вышепородку”.

Конечно, тебе, с*ка, надел тряпку, людей убивает, – услышал ветеран АТО в своей адрес.