Мужчина с бомбой и пистолетом захватил заложников в Париже – СМИ

Захват заложников совершен неизвестным мужчиной во вторник в Париже. Полиция начала спецоперацию.

О захвате заложников сообщила префектура полиции. По ее данным, начата спецоперация. В городе слышны звуки сирен полицейских машин.

Как сообщил телеканал BFM на основе сведений, полученных из нескольких источников, речь не идет о теракте. Захват совершен на улице Петит экюри в 10 округе Парижа (северная часть центра города).

По сведениям телеканала СNEWS, не подтвержденным пока другими источниками, двух или трех заложников захватил вооруженный мужчина. Один из заложников ранен.

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Как пишет Leparisien, преступник заявил, что он вооружен пистолетом и бомбой. Также злоумышленник потребовал связаться с посольством Ирана.

Как сообщалось, в США мужчина захватил в заложники четырех детей, а затем убил их.

Фото: Twitter