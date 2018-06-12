Горе в семье олимпийского чемпиона: годовалая дочь утонула в бассейне

19-месячная дочь четырехкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона-2010 американского горнолыжника Боде Миллера утонула в бассейне.
Врачи пытались спасти жизнь малютки, но безуспешно, говорится в сообщении AP.
Боде попросил не беспокоить его семью в это скорбное время.
– Мы опустошены. Наша девочка, Эмми, скончалась вчера. Ее любовь, ее свет, ее дух никогда не будут забыты. Наша семья почтительно просит уважать нашу частную жизнь в это болезненное время, – заявил спортсмен.
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Полиция проведет расследование случившегося для выяснения обстоятельств трагедии.
Ранее Факты ICTV писали, что в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми.
Фото: millerbode.