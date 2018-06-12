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На Черкасщине роженица продала младенца за 140 тыс. грн

В Черкасской области 12 июня задержали женщину, которая при выходе из роддома продала своего ребенка за 140 тыс. грн.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

– Сегодня на Черкасщине задержана женщина, матерью трудно ее назвать, которая при выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка. Жизнь малыша она оценила в 140 тыс. грн, – написал он.

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По его словам, сейчас 29-летняя горе-мать задержана полицией для проведения следственных действий.

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На Черкасщине роженица продала младенца за 140 тыс. грн / 2 фотографии

К слову, летом 2017 года жительницу Кировоградской области осудили за то, что она продала несовершеннолетнюю девушку-сироту в сексуальное рабство в РФ.

Фото: Вячеслав Аброськин

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