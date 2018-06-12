В российском Волгограде вечером 11 июня в 250 метрах от берега столкнулись катамаран с буксиром. Погибли 11 человек.

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает ТАСС.

По последним данным, жертвами трагедии стали 11 человек, еще 7 удалось спасти.

– Произошло столкновение маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находились 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось, – отметил российский чиновник.

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По его словам, три человека госпитализированы с переохлаждением, ссадинами и ушибами легких.

Источник издания в экстренных службах сообщил, что люди на борту судна были без спасательных жилетов.

По информации v1.ru, на катамаране компания отмечала какой-то праздник. Не заметивший препятствия и не успевший среагировать капитан катамарана не сбавил ход и не отвернул. Катамаран на полном ходу врезался в правый борт одной из барж и практически поднырнул под нее.

Столкновение катамарана Елань-12 с буксиром Капитан Вечеркин случилось у косы острова Голодный.

Обстоятельства столкновения будут установлены только по итогам специальной проверки.





На Волге во время вечеринки катамаран врезался в буксир – 11 погибших / 3 фотографии

Напомним, весной прошлого года в Черном море потерпел крушение сухогруз с украинцами.

Фото: v1.ru