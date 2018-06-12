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Напал после замечания: в Черкасской области депутат избил супругов

В Черкасской области депутат набросился на супругов за то, что они сделали ему замечание.

В Черкасской области супруги Сидоруки сделали замечание депутатам, которые отдыхали в центральном парке, из-за чего началась драка, сообщается в сюжете программы Надзвичайні новини.

Супруги сняли шумное застолье, которое проходило в центральном парке, но присутствующим это не понравилось и на женщину набросилась жена депутата Черкасского облсовета.

– Она начала наносить удары в голову. Она была первой, кто меня ударил. Фактически именно эта женщина была катализатором драки, – рассказала пострадавшая.

После этого все, кто были за столом, собрались вокруг супругов и один из мужчин с ноги ударил Инну.

По словам мужа пострадавшей, депутат головой разбил ему нос.

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К слову, на Набережно-Луговой, 4 в Киеве автомобиль на полной скорости въехал в мусоровоз.

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