Напал после замечания: в Черкасской области депутат избил супругов

В Черкасской области депутат набросился на супругов за то, что они сделали ему замечание.

В Черкасской области супруги Сидоруки сделали замечание депутатам, которые отдыхали в центральном парке, из-за чего началась драка, сообщается в сюжете программы Надзвичайні новини.

Супруги сняли шумное застолье, которое проходило в центральном парке, но присутствующим это не понравилось и на женщину набросилась жена депутата Черкасского облсовета.

– Она начала наносить удары в голову. Она была первой, кто меня ударил. Фактически именно эта женщина была катализатором драки, – рассказала пострадавшая.

После этого все, кто были за столом, собрались вокруг супругов и один из мужчин с ноги ударил Инну.

По словам мужа пострадавшей, депутат головой разбил ему нос.

Читайте: На Волге во время вечеринки катамаран врезался в буксир – 11 погибших



К слову, на Набережно-Луговой, 4 в Киеве автомобиль на полной скорости въехал в мусоровоз.