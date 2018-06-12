Во дворе одного из домов в Киеве неизвестные открыли огонь по голубям. В результате одна птица была убита, а малыши, игравшие на площадке, получили шок.

По словам людей, на игровой площадке находились 6-7 детей в возрасте 4-11 лет. Вдруг раздался хлопок и в нескольких метрах от площадки упал голубь, сообщает Обозреватель.

– Я находился в квартире, когда услышал хлопок. Вышел во двор. Вижу, птица бьется в конвульсиях, а дети рыдают. Люди тут же вызвали полицию, – рассказал нашим журналистам один из местных жителей.

Скорее всего, считают жильцы дома, в голубя стреляли из огнестрельного оружия мелкого калибра.

Через пять минут на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования полиции в бронежилетах и с автоматами. Местные жители сообщили правоохранителям, что огонь, скорее всего, велся со стороны стройки, расположенной метрах в 40.



Неизвестные открыли стрельбу возле детской площадки в Киеве / 2 фотографии

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К слову, ранее в Мариуполе мужчина открыл огонь на детской площадке.

ФОТО: Обозреватель