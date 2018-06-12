Очнулся в луже крови: в Киеве ромы напали на подростка

В Киеве около Южного вокзала группа ромов напала на подростков. Одному из ребят бутылкой проломили голову.

– Вчера вечером мой младший сын с друзьями проходил в районе вокзала. Направляясь в сторону кинотеатра Ультрамарин, они увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание. Очнулся в луже крови, а над ним стоит щуплый цыган и спрашивает: Ты тоже с ними?, – рассказала мать пострадавшего Юлия Попова в Facebook.

По словам женщины, мальчик попросил вызвать скорую, однако получил еще удар бутылкой по голове.

Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице ему наложили 7 швов.

По словам Поповой, возле вокзала до сих пор стоит лагерь ромов, в котором проживают около 300 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что представители Национальных дружин в Киеве разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке.

Фото: Los Solomas.