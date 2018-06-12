PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Очнулся в луже крови: в Киеве ромы напали на подростка/

Очнулся в луже крови: в Киеве ромы напали на подростка

В Киеве около Южного вокзала группа ромов напала на подростков. Одному из ребят бутылкой проломили голову.

– Вчера вечером мой младший сын с друзьями проходил в районе вокзала. Направляясь в сторону кинотеатра Ультрамарин, они увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание. Очнулся в луже крови, а над ним стоит щуплый цыган и спрашивает: Ты тоже с ними?, – рассказала мать пострадавшего Юлия Попова в Facebook.

По словам женщины, мальчик попросил вызвать скорую, однако получил еще удар бутылкой по голове.

Читайте: Валят лес и кидаются камнями: ромы заселили Голосеевский парк

Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице ему наложили 7 швов.

По словам Поповой, возле вокзала до сих пор стоит лагерь ромов, в котором проживают около 300 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что представители Национальных дружин в Киеве разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке.

ФотоLos Solomas.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка