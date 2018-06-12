Тело нашли на обочине. 27-летняя ревнивица убила мужчину топором

В селе Верхний Студеный Закарпатской области задержали 27-летнюю женщину, которая из ревности убила мужчину топором.

10 июня в полицию поступило сообщение из села Верхний Студеный Межгорского района Закарпатской области об обнаружении на обочине дороги тела местного жителя.

Тело имело явные признаки насильственной смерти, его направили на экспертизу.

Женщина, обнаружившая тело, рассказала полиции, что потерпевшим является ее 29-летний односельчанин. Однако следователи установили, что погибший – 32-летний житель Сколевского района Львовской области.

Специалисты кинологического центра Нацполиции нашли орудие убийства – топор. Выяснилось, что мужчину на почве ревности убила 27-летняя женщина, которая якобы и обнаружила тело.

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Женщине сообщили о подозрении и задержали, сейчас она в СИЗО. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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