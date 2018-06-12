В Херсоне скорая насмерть сбила женщину на пешеходном переходе (18+)

На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна в Херсоне машина скорой помощи насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщается на сайте полиции в Херсонской области.

– Женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль скорой помощи, который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, – говорится в сообщении.

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Предварительная правовая квалификация происшествия – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами (2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

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