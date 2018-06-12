PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве легковушка въехала в фуру, есть пострадавшие/

В Киеве легковушка въехала в фуру, есть пострадавшие

В Киеве на Житомирской трассе Dodge врезался в фуру. Сообщается о пострадавших.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель автомобиля Dodge въехал в грузовик, который осуществлял разворот.

Читайте: Смертельное ДТП в Венгрии: грузовик раздавил двух украинцев

На месте работают скорая и полиция.

image image image image
В Киеве легковушка въехала в фуру, есть пострадавшие / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Набережно-Луговой, 4, в Киеве автомобиль на полной скорости въехал в мусоровоз. Водитель госпитализирован с серьезными травмами.

Фото: dtp.kiev.ua.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка