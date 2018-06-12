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В Киеве посреди дороги лежит тело мужчины в луже крови

На улице Набережно-Крещатицкой в Киеве произошло смертельное ДТП с участием пешехода и автомобиля Audi Q5. Предварительно, мужчина пытался перебежать 6 полос движения в неположенном месте.

Снимки опубликовал Александр Лукьяненко в Telegram.

На фото тело мужчины в луже крови лежит посреди дороги на ул. Набережно-Крещатицкая в сторону Гаванского моста.

При этом движение не остановлено: рядом с телом проезжают авто и общественный транспорт.

По предварительной информации, мужчина пытался перебежать 6 полос скоростного движения в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Audi Q5.

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Точные причины и обстоятельства ДТП неизвестны. На месте пока нет ни полиции, ни скорой.

По словам свидетелей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От удара у него якобы лопнула голова.

К слову, в Херсоне машина скорой помощи насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

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