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Во Львове дедушка выпал с 9-го этажа больницы

Во Львове сегодня, 12 июня, в результате падения из окна девятого этажа больницы погиб 81-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в 11:15 в милицию поступила информация о том, что из окна больницы скорой помощи на ул. Миколайчука выпал человек, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

По информации правоохранителей, в настоящее время установлено, что 81-летний львовянин пришел в больницу, поднялся на девятый этаж, открыл окно в коридоре и по неизвестным причинам выпал из него. Также в полиции отметили, что мужчина не был пациентом больницы, однако при нем была его медицинская амбулаторная карта, последняя запись в которой датируется апрелем этого года.

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Назначена экспертиза. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 8 июня в Киеве женщина выпала из окна многоэтажки и погибла.

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