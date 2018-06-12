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В Николаевском СИЗО заключенный зашил себе рот

Заключенный Юрий Богомятков, обвиняемый в нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, зашил себе рот в СИЗО.

Юрій Богомятков у СІЗО зашив рот

12 июня во Центральном райсуде Николаева проходило предварительное судебное заседание по делу Юрия Богомяткова.

Когда его под конвоем доставили в суд, выяснилось, что в СИЗО он зашил себе рот, сообщают Новости N.

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В Николаевском СИЗО заключенный зашил себе рот / 3 фотографии

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По словам адвоката, из-за состояния здоровья Богомяткова заседание проводить нельзя – кроме зашитого рта, обвиняемый страдает от объявленной неделю назад голодовки.

На вопрос судьи, может ли обвиняемый участвовать в процессе, он отрицательно помахал головой. Судебное заседание перенесли.

Напомним, в октябре 2017 года в Николаеве напали на чемпиона мира по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко. Мужчине нанесли семь ударов ножом.

К слову, срок содержания Юрия Богомяткова под стражей истекает 24 июня.

Фото, видео: Новости N

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