В Николаевском СИЗО заключенный зашил себе рот

Заключенный Юрий Богомятков, обвиняемый в нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, зашил себе рот в СИЗО.
12 июня во Центральном райсуде Николаева проходило предварительное судебное заседание по делу Юрия Богомяткова.
Когда его под конвоем доставили в суд, выяснилось, что в СИЗО он зашил себе рот, сообщают Новости N.
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По словам адвоката, из-за состояния здоровья Богомяткова заседание проводить нельзя – кроме зашитого рта, обвиняемый страдает от объявленной неделю назад голодовки.
На вопрос судьи, может ли обвиняемый участвовать в процессе, он отрицательно помахал головой. Судебное заседание перенесли.
Напомним, в октябре 2017 года в Николаеве напали на чемпиона мира по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко. Мужчине нанесли семь ударов ножом.
К слову, срок содержания Юрия Богомяткова под стражей истекает 24 июня.
Фото, видео: Новости N