В США мужчина взял в заложники 4 детей. Все они мертвы

В американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми.

Как сообщает Orlando Sentinel, жертвами убийцы стали дети в возрасте 1, 6, 10 и 11 лет. Преступник застрелился в туалете.

По предварительной информации, двое из убитых могли быть родными детьми стрелка.

Трагедия развернулась после того, как подруга мужчины позвонила в полицию и заявила о домашнем насилии. Гэри Уэйн Линдси, отбывая условный срок за ряд преступлений, забаррикадировался в доме и открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них.

Гэри Уэйн Линдси.

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К слову, в Сумах женщина взяла в заложники ребенка, чтобы ей вернули дочь.