Удар током в 27 тыс. вольт: в Киеве подросток загорелся на крыше поезда

На вокзале в Дарнице 13-летний парень залез на крышу поезда и загорелся после удара током. За его жизнь борются врачи.

Об этом в комментарии 112 Украина сообщил специалист департамента охраны труда и промышленной безопасности Укрзализныци Богдан Скрипниченко.

– К сожалению, сотрудникам Укрзализныци пришлось констатировать такой случай травмирования, который произошел 11 июня текущего года на станции Дарница. По последней информации, несколько молодых парней катались на крыше городского электропоезда, и один из них травмировался электротоком в 27 тыс. вольт. С крыши электропоезда рухнул на платформу, ему оказали первую домедицинскую помощь, и сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь, – рассказал он.

По его словам, с начала 2018 года в региональном филиале Юго-западная железная дорога зафиксированы 6 случаев электротравмирования, один из их закончился смертью потерпевшего, один из травмированных – несовершеннолетний ребенок.

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Недавно на станции Одесса-Восточная 19-летний юноша взобрался на крышу вагона-цистерны, чтобы сделать селфи. Парня ударило током, от полученных травм он скончался в больнице.