В Тернополе на строительстве нового микрорайона насмерть разбился 22-летний парень.

В Тернополе на улице Овощная, 7 на строительстве нового микрорайона 22-летний парень выпал с 11 этажа и разбился насмерть, сообщает 0352.ua.

Спасти жизнь человека не удалось.

По словам знакомых погибшего, он примерно неделю назад женился. Официально ли работал парень на стройке и получит ли его семья финансовую компенсацию пока неизвестно.

На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.





Спасти не удалось – в Тернополе 22-летний парень выпал с 11 этажа / 3 фотографии

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Фото: 20 хвилин