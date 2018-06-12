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Спасти не удалось – в Тернополе 22-летний парень выпал с 11 этажа

В Тернополе на строительстве нового микрорайона насмерть разбился 22-летний парень.

Будівля

В Тернополе на улице Овощная, 7 на строительстве нового микрорайона 22-летний парень выпал с 11 этажа и разбился насмерть, сообщает 0352.ua.

Спасти жизнь человека не удалось.

По словам знакомых погибшего, он примерно неделю назад женился. Официально ли работал парень на стройке и получит ли его семья финансовую компенсацию пока неизвестно.

На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Спасти не удалось – в Тернополе 22-летний парень выпал с 11 этажа / 3 фотографии

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К слову, в селе Верхний Студеный Закарпатской области задержали 27-летнюю женщину, которая из ревности убила мужчину топором.

Фото: 20 хвилин

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