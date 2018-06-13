Из-за непогоды – град, грозы и шквалы – 12 июня было обесточено 238 населенных пунктов в 7 областях Украины.
Об этом сообщает ГСЧС.
В частности, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач без света остались: 61 населенный пункт – в Хмельницкой, 59 – во Львовской, 48 – в Черновицкой, 42 – в Закарпатской, 20 – в Винницкой, 5 – в Черкасской и 3 – в Киевской областях.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кстати, сегодня в Киеве и области также ожидается гроза, а в западных, северных и центральных областях – грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Гроза и град обесточили 240 сел в 7 областях Украины / 3 фотографии
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Напомним, вчера, 12 июня, в Ужгороде и Мукачево выпал огромный град, размер которого достигал нескольких сантиметров.
Фото: zk.dsns.gov.ua
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