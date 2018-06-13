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Волны выше крыши: в Черновцах поток дождевой воды снес машину

В Черновцах из-за сильного дождя улицы превратились в горные реки.

Видео потопа опубликовал Валерий Найдыш в Facebook.

На видео видно, что вода несется на огромной скорости, смывая даже автомобили.

Читайте: Гроза и град обесточили 240 сел в 7 областях Украины

Напомним, вчера, 12 июня, в Ужгороде и Мукачево выпал огромный град, размер которого достигал нескольких сантиметров.

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