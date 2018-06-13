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Лобовое столкновение под Харьковом: пострадавших доставали из груди металла

На трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи города Люботин две легковушки столкнулись лоб в лоб. В результате аварии четверо граждан госпитализировали.

– 28-летний водитель автомобиля Opel, минуя грузовик, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии 28-летний водитель и 25, 27-летние пассажиры Opel получили закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. 33-летний водитель автомобиля Volkswagen получил ушиб разных частей тела, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

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Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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Лобовое столкновение под Харьковом: пострадавших доставали из груди металла / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна в Херсоне машина скорой помощи насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

Фото: ГУ НП в Харьковской области.

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