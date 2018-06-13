В Одесской области мужчина убил соседа из-за черешни

В Одесской области в селе Марьяновка 29-летний Виталий избил своего соседа 36-летнего Сергея за кражу черешни. Ночью последний скончался.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Односельчане отмечают, что обвиняемый порядочный семьянин, не злоупотреблял алкоголем.

Жертву часто ловили на мелких кражах, вот и теперь полез на чужой огород чтобы украсть черешню.

– Когда он залез я начала кричать: что ты делаешь? В ответ он начал меня ругать. Развернулся и убежал, а тут как раз приехал муж. Он пошел с ним поговорить, вор начал его ругать. Тогда Виталий его и ударил, – рассказывает жена задержанного Наталья.

Также она добавила, что муж ударил вора всего дважды. Это подтверждает и двоюродный брат погибшего, который стал свидетелем конфликта.

Дома погибший часто устраивал гулянки с собутыльниками. В тот день соседи слышали веселую компанию до вечера пока вдруг не стихло.

Мертвого Сергея нашли после полуночи.

Экспертиза установила: умер от разрыва селезенки, также у него были переломаны несколько ребер. Копы сразу обвинили Виталия, которого оперативно арестовали.

Следственные действия еще продолжаются.

Ранее Факты ICTV писали, что в одном из столичных супермаркетов трое неизвестных сильно избили мужчину. Во время нападения охрана магазина бездействовала, а потом и вовсе отпустила нападавших.