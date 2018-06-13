Надорванное ухо и ушиб ребра: на Тернопольщине копы “наказали” подростка

В Тернопольской области 13-летний мальчик вышел из полицейского участка с надорванным ухом, забитым ребром и выбитой пломбой.

Копы обвинили 13-летнего Влада в краже дорожного зеркала. Подросток сопротивляться не стал – во всем признался и вынес из сарая запрещенный трофей.

Полицейские забрали парня в участок, чтобы подписать бумаги. Когда мальчик вышел из кабинета, он плакал и едва разговаривал, а также просил защитить от полицейских.

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У ребенка было надорвано ухо, забито ребро и выбитая пломба. Очевидцы говорят, копы повалили подростка на пол, били ногами и заставляли признаться.

За что копы наказывали ребенка, как рецидивиста, смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

К слову, в одном супермаркетов Киева неизвестные избили мужчину и сломали ему челюсть. Охрана магазина проигнорировала инцидент, а потом отпустила нападавших.