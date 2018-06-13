Двое выходцев из одной из стран Кавказского региона использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео.

– К такой деятельности была причастна семейная пара – 29-летний мужчина и его 30-летняя жена. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео. После того, что делала со своей дочерью задержаная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить, – отметил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Продажа этих видеофайлов происходила в анонимном сегменте всемирной сети интернет. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

В квартире, которую арендовали злоумышленники в городе Кривой Рог Днепропетровской области, работники Департамента киберполиции и Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми и отдела БТЛ полиции Полтавщины Нацполиции Украины провели санкционированный обыск. По его результатам изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовало для создания и распространения порнографических файлов, а также мобильные телефоны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.







Супруги развращали и снимали на камеру 4-летнюю дочь / 4 фотографии

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