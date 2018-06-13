Пожар во Львове – дотла сгорел ресторан

Во Львове сегодня в 01.00 загорелся деревянный паб-ресторан в селе Сокольники Пустомытовского района.
Об этом сообщает областное управление ГСЧС.
Огонь полностью уничтожил одноэтажное заведение на улице Дубовка, 1а. В результате пожара никто не пострадал.
На момент прибытия пожарных пламя полностью охватило ресторан. Пожар локализован в 01.57, ликвидирован – в 02.02.
Причины происшествия устанавливаются.
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Напомним, 11 июня на левом берегу Киева загорелась территория в лесопарковой зоне.
Фото, видео: lviv.dsns.gov.ua
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