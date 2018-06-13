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Факты / Происшествия / Травмы и ножевые ранения: в Киеве банда напала на прохожих/

Травмы и ножевые ранения: в Киеве банда напала на прохожих

В Киеве около восьми неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из которых получил ножевое ранение.

Двое получили травмы в результате избиения, сообщает dtp.kiev.ua.

– Около девяти часов вечера на Академгородке, возле улицы Доброхотова, 14, 8 мужчин возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили 2 мужчин, – рассказала очевидица.

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На месте работала скорая и 5 патрулей полиции.

Злоумышленникам удалось скрыться.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве около Южного вокзала группа ромов напала на подростков. Одному из ребят бутылкой проломили голову.

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