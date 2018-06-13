В Киеве “заминировали” 4 станции метро

Сегодня после полуночи аноним сообщил о минировании четырех станций на разных ветках Киевского метрополитена.
Об этом сообщается на странице столичной подземки в Facebook.
– Внимание! Поступил анонимный звонок о минировании. Станции Крещатик, Оболонь, Выдубичи и Олимпийская закрыты для пассажиров. Проводится проверка, – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что взрывоопасных предметов не обнаружено, метро работает в обычном режиме.
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Напомним, в конце мая в Киеве аноним сообщил о минировании рынка в Деснянском районе, а во Львове – пяти бизнес-центров.
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