В Киеве “заминировали” 4 станции метро

Сегодня после полуночи аноним сообщил о минировании четырех станций на разных ветках Киевского метрополитена.

Об этом сообщается на странице столичной подземки в Facebook.

– Внимание! Поступил анонимный звонок о минировании. Станции Крещатик, Оболонь, Выдубичи и Олимпийская закрыты для пассажиров. Проводится проверка, – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что взрывоопасных предметов не обнаружено, метро работает в обычном режиме.

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Напомним, в конце мая в Киеве аноним сообщил о минировании рынка в Деснянском районе, а во Львове – пяти бизнес-центров.