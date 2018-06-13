Во Львовской области 10-летнего мальчика убило током

В Дрогобыче, Львовская область, 10-летний мальчик умер в результате поражения электрическим током.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

– Сегодня, 13 июня, около 17.30 в полицию поступила информация от медиков о том, что в городе Дрогобыч умер 10-летний ребенок, предварительно от поражения током, – отметили полицейские.

Подробности трагедии пока не сообщили. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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К слову, 11 июня на вокзале в Дарнице 13-летний парень залез на крышу поезда и загорелся после удара током.