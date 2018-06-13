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В супермаркете Киева мужчине сломали челюсть на глазах у охраны

В одном из столичных супермаркетов трое неизвестных сильно избили мужчину. Во время нападения охрана магазина бездействовала, а потом и вовсе отпустила нападавших.

Об этом сообщил киевлянин Евгений Гончарук в Facebook.

– Мужчина ожидал на стуле возле входа, пока его жена завершит покупки. В этот момент к нему подошли трое неизвестных и попросили сигарету.
Он не курящий. Поэтому ответил, что у него нет. На что услышал фразу: Так поищи!. Он хорошо развит физически, поэтому спор закончился на нескольких фразах. И вот мужчины почувствовали себя униженными. Подло напали на сидящего парня, – рассказывает Евгений Гончарук.

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В итоге у пострадавшего сломанная челюсть. Более того, избиение происходило на глазах у охранника, который не попытался этому препятствовать.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве около Южного вокзала группа ромов напала на подростков. Одному из ребят бутылкой проломили голову.

Фото и видео: Евгений Гончарук.

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