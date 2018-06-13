Вор в квартире: что делать и можно ли убить грабителя

Что делать, если в дом ворвался злоумышленник. Какая самооборона разрешена и как действовать в такой ситуации.

Никто не застрахован от незваных гостей с плохими намерениями. Иногда ситуация требует самообороняться и защищать свою семью.

Так, Ст. 36 УК четко регламентирует и оправдывает убийство только в трех случаях:

отражения нападения группы лиц;

отражения нападения вооруженного лица;

отражение противоправного насильственного вторжения в жилье или другое владение лица.

Чаще всего хозяева выживают только тогда, когда могут защититься от злоумышленников оружием.

Например, руководитель ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин уверен, что в каждом доме обязательно должно быть оружие, особенно у тех, кто живет за городом.

Но в Украине полиция оправдывает жертв нападающих, которые самооборонялись, только в каждом десятом случае.

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Так, если к вам ворвались воры, зайдите в наиболее безопасное место в доме. Спрячьте детей. Для этого заранее продумайте, что делать в такой ситуации. Лучше всего подходят комнаты, которые закрываются на замок.

Позвоните в полицию. Также у вас должно быть что-то под рукой, если должны будете встретиться визави с нападающим.

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