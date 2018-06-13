В Харькове около 4.00 утра грабители взорвали банкомат на улице Краснодарской. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Эксперты установили, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
После взрыва они завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.
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Информация по данному факту внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.
Дерзкое ограбление в Харькове: воры взорвали банкомат / 5 фотографий
К слову, в Днепре автомобилист ударил ножом в грудь грабителя, который украл из его машины аккумулятор.
Фото, відео: hk.npu.gov.ua
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