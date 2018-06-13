В Харькове около 4.00 утра грабители взорвали банкомат на улице Краснодарской. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Эксперты установили, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

После взрыва они завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.

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Информация по данному факту внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.









Дерзкое ограбление в Харькове: воры взорвали банкомат / 5 фотографий

К слову, в Днепре автомобилист ударил ножом в грудь грабителя, который украл из его машины аккумулятор.

Фото, відео: hk.npu.gov.ua