Аэропорт Киев возобновил работу после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки.

В четверг, 14 июня, самолет компании Bravo во время посадки в аэропорту Киев выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет выполнял рейс Анталия-Киев, на борту находилось 169 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета.

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На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Из-за инцидента аэропорт Киев закрыт на 5 часов – до 1.00 пятницы, 15 июня.

Обновлено в 23.40. Аэропорт Киев возобновил работу в 23.35.