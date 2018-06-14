Аэропорт Киев возобновил работу после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки.
В четверг, 14 июня, самолет компании Bravo во время посадки в аэропорту Киев выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Самолет выполнял рейс Анталия-Киев, на борту находилось 169 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета.
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На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.
Из-за инцидента аэропорт Киев закрыт на 5 часов – до 1.00 пятницы, 15 июня.
Обновлено в 23.40. Аэропорт Киев возобновил работу в 23.35.
Ранее в международном аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, огонь из которого перебросился на самолет.