Автомобиль вдребезги – нардеп Шахов попал в ДТП

Сегодня в Полтавской области произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Ford.

Сегодня ночью в селе Пышное (Полтавская область) на автодороге Киев-Харьков внедорожник Toyota, в котором находился народный депутат Сергей Шахов столкнулся с автомобилем Ford, сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

В результате столкновения 28-летний водитель автомобиля Ford получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ведется следствие.

Как сообщили УНИАН в областном управлении полиции, в автомобиле Toyota на пассажирском сиденье находился народный депутат Сергей Шахов.

Читайте: Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса – много пострадавших



К слову, на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи города Люботин две легковушки столкнулись лоб в лоб.

Фото: пресс-служба ГУНП в Полтавской области