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Автомобиль вдребезги – нардеп Шахов попал в ДТП

Сегодня в Полтавской области произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Ford.

ДТП

Сегодня ночью в селе Пышное (Полтавская область) на автодороге Киев-Харьков внедорожник Toyota, в котором находился народный депутат Сергей Шахов столкнулся с автомобилем Ford, сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

В результате столкновения 28-летний водитель автомобиля Ford получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ведется следствие.

Как сообщили УНИАН в областном управлении полиции, в автомобиле Toyota на пассажирском сиденье находился народный депутат Сергей Шахов.

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К слову, на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи города Люботин две легковушки столкнулись лоб в лоб.

Фото: пресс-служба ГУНП в Полтавской области

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