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На блокпосту на Донбассе полицейский выстрелом остановил авто

Полицейский из состава ООС вынужден был стрелять на блокпосту по автомобилю Toyota Camry, который ехал в зону проведения операции из Харькова и отказался остановиться по требованию правоохранителей.

Стрілянина на Донбасі

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

– Решительными действиями с применением штатного вооружения работники полиции из состава Объединенных сил пресекли попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения операции. Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и оказывается квалифицированная правовая оценка их действиям, – говорится в сообщении.

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В штабе отмечают, что правоохранители четко следовали инструкции о порядке выполнения заданий на блокпосту, предложив водителю автомобиля Toyota Camry остановиться и предоставить документы для проверки.

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На блокпосту на Донбассе полицейский выстрелом остановил авто / 2 фотографии

К слову, 19 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали запланированное разведения сил в Станице Луганской.

ФотоООС

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