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На Луганщине 8-летний ребенок съел грибы и умер

В Луганской области из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик. Это уже второй летальный случай за двое суток.

Гриби

14 июня в Луганской областной детской больнице из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик, сообщает Нацполиция Луганской области.

Три дня назад ребенка вместе с 15-летним братом и матерью госпитализировали в реанимацию.

Читайте: Во Львовской области 10-летнего мальчика убило током

Кроме того, за медицинской помощью обратился 50-летний житель пгт. Новотошковка. Мужчине стало плохо после употребления грибов, которые он собрал в лесу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мы также писали о массовом отравлении в США, где около 200 человек пострадали от испорченного салата. По меньшей мере пять человек погибли.

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