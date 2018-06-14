На Луганщине 8-летний ребенок съел грибы и умер

В Луганской области из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик. Это уже второй летальный случай за двое суток.
14 июня в Луганской областной детской больнице из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик, сообщает Нацполиция Луганской области.
Три дня назад ребенка вместе с 15-летним братом и матерью госпитализировали в реанимацию.
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Кроме того, за медицинской помощью обратился 50-летний житель пгт. Новотошковка. Мужчине стало плохо после употребления грибов, которые он собрал в лесу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Мы также писали о массовом отравлении в США, где около 200 человек пострадали от испорченного салата. По меньшей мере пять человек погибли.
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