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На пляже в Одессе задержали 72-летнего педофила

На одном из пляжей Одессы задержали 72-летнего мужчину, который несколько дней подряд цеплялся с разговорами к малолетней девочке, а во время последней встречи решился прикоснуться.

Педофіл

Об этом сообщает областная полиция.

– Во время патрулирования пляжа Аркадия к велопатрулю обратился охранник пляжа, который заявил, что видел, как пожилой мужчина приставал с разговорами к ребенку, который находился на пляже без сопровождения взрослых. Заявитель пояснил, что когда подошел к ней, мужчина ушел, а девочка попросила о помощи, – говорится в сообщении.

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12-летняя одесситка рассказала, что несколько дней назад к ней подошел дедушка. По ее словам, в течение трех дней он говорил с ней на неприличные темы, а во время последней встречи коснулся ее тела.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

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Всего голосов: 4802

Пенсионера быстро нашли по внешнему описанию. Он подтвердил слова ребенка.

Мать девочки написала заявление в полицию. Теперь девочка должна пройти медицинский осмотр.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 – Развращение несовершеннолетних. Подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Похожий случай недавно имел место на Харьковщине, где 67-летний мужчина несколько дней держал 9-летнюю девочку в закрытом помещении котельной.

Фотоod.npu.gov.ua

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